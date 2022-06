Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrer fährt bei Ausweichversuch auf die Fahrbahn

Paderborn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Marienloher Straße in Paderborn haben sich am Samstagabend (04.06.) zwei Radfahrer leichte Verletzungen zugezogen.

Ein 52-jähriger Mann war gegen 20.50 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Radweg der Marienloher Straße in Richtung Dubelohstraße unterwegs. Kurz nach der Einmündung zur Schillerstraße kam ihm ein 61-jähriger Radfahrer entgegen. Der 52-Jährige touchierte den entgegenkommenden Fahrradfahrer mit seinem Lenker und kam zu Fall. Der 61-Jährige versuchte auszuweichen und fuhr dabei auf die Marienloher Straße. Er berührte die hintere rechte Stoßstange eines VW Passats, in dem ein 46-jähriger Mann in Richtung Dubelohstraße fuhr und kam an der Fahrertür eines Nissans zum Stehen. Dessen 65-jähriger Fahrer hatte aus Richtung Dubelohstraße kommend gehalten, um nach links in die Schillerstraße einzubiegen.

Die beiden Radfahrenden musste nicht ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden liegt bei rund 775 Euro.

