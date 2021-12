Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht in Ellerstadt

Ellerstadt (ots)

Im Zeitraum vom 15.12.2021 bis zum 23.12.2021 wurde ein in der Bahnstraße geparkter Pkw durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. An dem Toyota, welcher am Straßenrand abgestellt war, konnte am Heck eine Eindellung und ein Streifschaden festgestellt werden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322-9630 oder per Email an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell