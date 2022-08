Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Täterduo überfällt Seniorin (80)

Bad Oeynhausen (ots)

Am Montagabend ist es gegen 22.20 Uhr in der Diesterwegstraße zu einem Überfall auf eine 80-jährige Hausbewohnerin gekommen. Dabei erlitt die Geschädigte leichte Verletzungen. Die Täter konnten fliehen.

Als zur genannten Zeit der Bewegungsmelder an der Haustür der Frau mehrfach auslöste, erkannte sie eine Person und fragte durch die geschlossene Tür was diese dort mache. Daraufhin entgegnete der männliche Unbekannte, dass er ein Pizzabote sei. Als die Frau, die kein Essen bestellt hatte, anschließend die Haustür öffnete, griff ihr der Mann unvermittelt ins Gesicht. In der Folge gelang es dem Angreifer sein Opfer zu Boden zu bringen. Dabei bemerkte die Seniorin, dass eine zweite Person das Haus betrat. Während der erste Täter die Frau in Schach halten konnte, durchsuchte die zweite Person die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Zuvor hatte man die Herausgabe von Bargeld gefordert. Dem kam die Frau nicht nach. Wenig später floh das Duo hastig mit offenbar quietschenden Reifen in einem Pkw in Richtung der Ringstraße vom Tatort. Kurz darauf wählte die Frau den Notruf. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um die Seniorin und brachte sie schließlich zu einer ambulanten Behandlung ins Krankenhaus Bad Oeynhausen. Ob die Täter Beute machten, ist gegenwärtig unklar und Bestandteil der Ermittlungen.

Zeugen schilderten gegenüber den Beamten, dass es sich bei dem Auto möglicherweise um einen silbernen Mercedes gehandelt haben könnte. Der war den Beobachtern in südlicher Fahrtrichtung auf der Ringstraße mit augenscheinlich deutlich erhöhter Geschwindigkeit zur Tatzeit aufgefallen. Die eingeleitete Fahndung der Polizei führte zu keinem Ergebnis.

Den Polizisten gegenüber sagte die Bad Oeynhausenerin aus, der angebliche Pizzabote habe eine Art Tauchermaske im Gesicht getragen. Zudem trug der Mann Handschuhe. Der Täter sprach hochdeutsch mit Akzent. Zu dem oder der Komplizin konnte die 80-Jährige keine Angaben machen.

Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

