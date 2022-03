POL-HRO: Versammlungsgeschehen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Wismar am 28.03.2022

Maliliß (ots) - Am 25.03.2022 erhielt die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock gegen 19:07 Uhr einen Notruf, dass es in der Ortslage Malliß in einem Wohnhaus brennt. In einer Wohnung im 3. OG brannte es. Nach Aussagen der Feuerwehr befanden sich keine Menschen oder Tiere in der Wohnung. Auch alle anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten ihre ...

mehr