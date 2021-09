Polizei Gütersloh

POL-GT: 27-jähriger Einbrecher gestellt - weitere Taten gestanden

Gütersloh (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Kreispolizeibehörde Gütersloh

Gütersloh (FK) - Ende August (23.08.) kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Siegfriedstraße. Der bis dahin unbekannte Täter kletterte über den Zaun eines größeren Privatgrundstücks und versuchte anschließend in das Haus einzubrechen. Auf Videoaufzeichnungen konnte beobachtet werden, dass der Tatverdächtige beabsichtigte in das Haus einzubrechen, indem er mehrere Fenster vergeblich aufdrückte. Ein Fenster beschädigte er dabei. Ohne in das Haus zu gelangen, flüchtete der Mann aus dem Garten.

Wenige Tage später wurde er durch zivile Kräfte der Kreispolizeibehörde Gütersloh angehalten und kontrolliert. Er trug teilweise dieselbe Kleidung wie bei der Tat an der Siegfriedstraße und auch Größe und Statur ließen den Schluss zu, dass es sich bei ihm um den Einbrecher handelt. Der 27-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen. In den anschließenden Ermittlungen räumte er neben dem versuchten Einbruch an der Siegfriedstraße zwei weitere Geldbörsendiebstähle mit anschließenden missbräuchlichen Nutzungen von EC-Karten am 22.08. und am 10.07. in Gütersloh ein. Die Ermittlungen zu weiteren, ähnlich gelagerten Taten die aus da Konto des 27-jährigen gehen könnten, dauern an.

Aufgrund fehlender Haftgründe befindet sich der Gütersloher nicht in Untersuchungshaft.

