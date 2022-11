POL-HAM: 797 Fahrräder im Rahmen des Hammer TÜF überprüft

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Unbekannte Täter haben versucht, am Dienstag, 1. November, gegen 22 Uhr, in eine Wohnung in der Amselstraße einzubrechen. Der oder die Täter beschädigten die Wohnungstür, gelangten jedoch nicht in die Wohnung und flüchteten. Der Sachschaden kann noch nicht genauer beziffert werden. Hinweise zu dem versuchten Einbruch werden telefonisch unter 02381 916-0 oder als Email an ...

