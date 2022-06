POL-F: 220601 - 0578 Frankfurt-Westend: Uhrendeal schlägt fehl - Polizei stellt "Blüten" sicher

Frankfurt (ots) - (dr) Unbekannte haben zwischen dem 25. und dem 30. Mai 2022 auf einer Baustelle am Frankfurter Flughafen mehrere hundert Meter Kupferkabel entwendet. Die Diebe brachen in dem genannten Zeitraum am Airportring in den Rohbau einer Tunnelanlage ein und erbeuteten aus diesem rund 700 Meter Erdungs- und Lüftungskabeln aus Kupfer. Der Gesamtschaden wird ...

mehr