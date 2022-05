Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +++ 34-Jähriger durch Schuss aus Schrotflinte am 05.05.2022 verletzt - aktueller Stand +++

Landkreis Verden (ots)

Langwedel/Cluvenhagen. Am 05.05.2022, gegen 21:30 Uhr, wurde ein 34-jähriger Mann in einem Mehrparteienhaus an der Waldstraße durch einen Schuss aus einer Schrotflinte verletzt. In diesem Zuge nahmen Beamte der Polizei Verden den 69-jährigen Tatverdächtigen in Gewahrsam. Der 34-Jährige musste mit einer Verletzung am Bein in ein Krankenhaus gebracht werden (wir berichteten).

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen liegen keine Anhaltspunkte vor, dass der 69-Jährige den jüngeren Mann töten wollte. Nach derzeitigen Informationen lagen der Tat persönliche Streitigkeiten zwischen den beiden zugrunde. Der 69-jährige Tatverdächtige ist mittlerweile aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Der 34-Jährige befindet sich weiterhin im Krankenhaus, schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell