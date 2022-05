Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Täter entwenden Elektronikartikel aus Firma ++ Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis aus dem Verkehr gezogen ++ Auto-Kennzeichen gestohlen ++ Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Landkreis Verden

+++ Auto-Kennzeichen gestohlen +++

Verden. Am Sonntag, zwischen 11:30 Uhr und 17 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter die Kennzeichen eines im Heideweg geparkten Mercedes. Mögliche Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

+++ VW beschädigt +++

Oyten. Im Zeitraum von Samstag, 23:30 Uhr, bis Sonntag, 15:00 Uhr, beschädigten bisher unbekannte Täter einen VW, der im Schwarzen Weg geparkt war. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

+++ Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis aus dem Verkehr gezogen +++

Achim. Am Sonntagabend kontrollierten Beamte der Polizei Achim einen 15-jährigen Roller-Fahrer in der Straße Am Schmiedeberg. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 15-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, welche zum Führen des Mofas erforderlich gewesen wäre. Ihn erwartet nunmehr ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

+++ Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten +++

Achim. Am Sonntagabend kam es zu einem Auffahrunfall in der Bremer Straße. Eine 30-jährige Fahrerin eines VW-Multivan und ein 21-jähriger Fahrer eines VW Fox waren auf der Bremer Straße Richtung Achim - Ortskern unterwegs. Dass die 30-jährige in Höhe des Philosophenweges verkehrsbedingt abbremsen musste, bemerkte der 21-Jährige zu spät und fuhr auf den VW Multivan auf. Durch den Unfall verletzten sich die 30-Jährige sowie ein 13-jähriger Mitfahrer im VW Fox leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Diese waren jedoch weiterhin fahrbereit. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit unbekannt. Gegen die Frau leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Landkreis Osterholz

+++ Täter entwenden Elektronikartikel aus Firma +++

Osterholz-Scharmbeck. Am Sonntag, gegen 01:30 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in eine Lagerhalle in der Straße Wienbrücke ein. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und stiegen durch diese in die Lagerhalle ein. Im weiteren Verlauf hebelten die Täter mehrere Türen innerhalb der Lagerhalle auf. Nach ersten Informationen sind mehrere Elektronikartikel entwendet worden. Potenzielle Zeugen werden gebeten, Hinweise unter 04791/3070 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell