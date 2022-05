Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: 34-Jähriger durch Schuss aus Schrotflinte verletzt

Landkreis Verden (ots)

Langwedel/Cluvenhagen. Am Donnerstagabend gegen 21:30 Uhr wurde ein 34-jähriger Mann in einem Mehrparteienhaus an der Waldstraße durch einen Schuss aus einer Schrotflinte verletzt. Unklar sind derzeit die Hintergründe für die Schussabgabe, die nach bisherigem Stand der Ermittlungen durch einen 69-jährigen Mann erfolgte, der in einer anderen Wohnung desselben Hauses wohnt. Der jüngere Mann musste aufgrund der schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen am Bein mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. Beamte der Polizei Verden nahmen den 69-jährigen Tatverdächtigen in Gewahrsam. Zudem führten die Ermittlerinnen und Ermittler eine umfangreiche Spurensuche und -sicherung durch. Dabei stellten sie unter anderem die mutmaßliche Tatwaffe sicher. Die weiteren Ermittlungen zu den ungeklärten Tatumständen werden durch den Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Verden/Osterholz sowie die Staatsanwaltschaft Verden geführt und dauern an.

