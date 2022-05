Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Nach Einbruch: Tatverdächtiger festgenommen ++ Unfall auf Achimer Straße ++ Motorradfahrer schwer verletzt ++

Landkreise Osterholz und Verden (ots)

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

LANDKREIS VERDEN

Nach Einbruch: Tatverdächtiger festgenommen

Oyten/Sagehorn. Am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr beobachteten aufmerksame Zeugen, wie ein Mann eine Scheibe eines Einfamilienhauses an der Straße Auf der Heide einschlug. Der Einbrecher stieg daraufhin in das Haus ein und erbeutete hier einen Laptop. Als der Tatverdächtige das Haus verlassen wollte, wurde er daran von den couragierten Zeugen gehindert. Sie hielten den Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest. Die Beamten nahmen den 47-Jährigen fest, brachten ihn zur Wache der Polizei Achim und leiteten ein Strafverfahren wegen schweren Diebstahls ein.

Unfall auf Achimer Straße

Oyten. Auf der Achimer Straße (L167) kam es am Donnerstagmorgen gegen 5:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 29-jährige Mercedes-Fahrerin war auf der L167 in Richtung Achim unterwegs, als sie aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden Kleintransporter kollidierte, in dem ein 58-jähriger Mann am Steuer saß. An den Fahrzeugen entstand beträchtlicher Sachschaden, beide mussten abgeschleppt werden. Die 29-Jährige wurde zur Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.

Motorradfahrer schwer verletzt

Kirchlinteln. Bei einem Verkehrsunfall auf der Langen Straße erlitt am Donnerstag gegen 19:30 Uhr ein 20-jähriger Motorradfahrer schwere Verletzungen. Der junge Mann war in Richtung Kirchlinteln unterwegs, als er in Höhe der Birkenstraße alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum kollidierte er mit einer Mülltonne sowie mit einem Grundstückszaun, bis er mit schweren Verletzungen zum Liegen kam. Ein Rettungshubschrauber war vor Ort, letztlich wurde der Fahranfänger jedoch mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell