Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Feuerwehreinsatz an der Borsteler Straße ++ Nach Unfall geflohen ++ Tote Krähe - Ermittlungen wegen Jagdwilderei ++

Landkreise Osterholz und Verden (ots)

LANDKREIS VERDEN

Feuerwehreinsatz an der Borsteler Straße

Oyten/Bassen. Am Dienstag gegen 18:30 Uhr mussten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Brand an der Borsteler Straße ausrücken. Zuvor war hier aus unbekannten Gründen ein Tisch auf einer Terrasse in Brand geraten. Die Flammen breiteten sich anschließend auf die Außenfassade des angrenzenden Mehrfamilienhauses über, wodurch auch hier ein Sachschaden entstand. Der Gesamtschaden beziffert sich auf rund 7.000 Euro. Zwei Anwohner atmeten Rauchgase ein und gelten daher als verletzt. Mit einem Rettungswagen wurden sie in eine Klinik gefahren.

Nach Unfall geflohen

Ritterhude. Etwa 3.000 Euro Schaden verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer am Dienstagvormittag auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Riesstraße. Der Geschädigte stellte seinen BMW gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz ab. Als er zehn Minuten später zurückkam, musste er erhebliche Beschädigungen an seinem Kleinwagen feststellen. Der Verursacher hingegen war nicht mehr vor Ort. Den Spuren zufolge dürfte der flüchtige Unfallfahrer mit einem blauen Fahrzeug unterwegs gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei Ritterhude unter Telefon 04292/811740 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Tote Krähe - Ermittlungen wegen Jagdwilderei

Ritterhude. Bereits am 21. April fiel kurz nach 14 Uhr eine tote Krähe vom Himmel auf ein Grundstück einer Familie, die an der Straße An der Obermühle wohnt. Kurz zuvor war ein Schuss gehört worden, sodass die Umstände dafür sprechen, dass ein unbekannter Täter auf das Tier geschossen hatte. Die Polizeistation Ritterhude hat die Ermittlungen wegen Jagdwilderei aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder sonst verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 04292/811740 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell