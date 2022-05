POL-VER: ++Polizei sucht Zeugen für Beinahe-Unfall++

Achim (ots) - Ein Küchenbrand in einem Mehrparteienhaus in der Straße "An der Lienert" in Uphusen hat am frühen Montagnachmittag rund 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Achim, Uphusen und Bierden auf den Plan gerufen. Beim Kochen hatte ein 27-Jähriger versehentlich die falsche Herdplatte in Betrieb genommen und so einen Brand ausgelöst, der die gesamte Küche erfasste und auch die anderen Räume in ...

