Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Küchenbrand ruft Feuerwehren auf den Plan++

Achim (ots)

Ein Küchenbrand in einem Mehrparteienhaus in der Straße "An der Lienert" in Uphusen hat am frühen Montagnachmittag rund 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Achim, Uphusen und Bierden auf den Plan gerufen. Beim Kochen hatte ein 27-Jähriger versehentlich die falsche Herdplatte in Betrieb genommen und so einen Brand ausgelöst, der die gesamte Küche erfasste und auch die anderen Räume in Mitleidenschaft zog. Die Wohnung ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Auch eine darunterliegende Wohnung im Erdgeschoss und der Dachboden des Drei-Parteienhauses wurden durch Löschwasser- bzw. Hitzeeinwirkung beschädigt. Der Schaden geht in die Zehntausende. Die genaue Höhe steht noch nicht fest. Menschen wurden durch den Brand nicht verletzt. Dem 27-Jährigen gelang es noch vor Eintreffen der Feuerwehren, die anderen Bewohner zu warnen und mit ihnen das Gebäude zu verlassen. Dabei atmete er mehrere Züge Rauchgas ein und musste vorsorglich von der Besatzung eines Rettungswagens untersucht werden. Eine gesundheitliche Beeinträchtigung wurde nicht festgestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell