Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 01.05.2022

Verden/Osterholz (ots)

Bereich PI Verden

Mehrere Autos beschädigt

Verden. Unbekannte haben in der Nacht von dem 29.04.2022 auf den 30.04.2022 im Drosselweg in Verden mehrere Autos zerkratzt. Die Polizei stellte vor Ort insgesamt 14 beschädigte Fahrzeuge fest. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04231/8060 bei der Polizei in Verden zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

Unfallverursacher flüchtet

Verden. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Morgen des 30.05.2022 die Carl-Hesse-Straße in Richtung Borsteler Weg. Hier verunfallte er mit einem Pkw, der am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Anschließend entfernte er sich, ohne die Beteiligung am Unfall mitzuteilen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04231/8060 bei der Polizei in Verden zu melden. Gegen den Unbekannten wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Beamte der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

Mofa entwendet

Verden. Am Samstagnachmittag um 14:55 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Verden zwei Personen, die zu Fuß den Nikolaiwall entlanggegangen sind, wovon einer ein Roller mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen geschoben hab. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Roller entwendet wurde und die Person zur Festnahme ausgeschrieben ist. Die Beamten nahmen den 19-jährigen Mann fest und haben den Roller sichergestellt. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Mülltonnen abgebrannt

Verden. Am Samstagmittag um 12:50 Uhr mussten die Beamten der Verdener Polizei zu einem Brand im Burggraben ausrücken. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass ein Holzverschlag in Voll-brand gestanden haben. Das Feuer griff auf eine angrenzende Garage über, wodurch diese leicht in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Verdener Feuerwehr rückte mit einer hohen Anzahl an Ein-satzkräften an und konnte den Brand ablöschen.

Bereich PK Achim

Ohne Führerschein am Steuer

Achim. Am Samstag, den 30.04.2022 kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Achim in der Uphuser Heerstraße in Achim einen 35-jährigen Fahrzeugführer aus Schwarme. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der nunmehr Beschuldigte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den 35-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Bereich ESD-BAB Langwedel

Bereich PK Osterholz

Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Pkw-Führerin

Osterholz-Scharmbeck. Eine 65-jährige Fahrzeugführerin aus Osterholz-Scharmbeck ist am Samstagmittag bei einem Verkehrsunfall in Hambergen schwer verletzt worden. Ein 39-jähriger Fahrzeugführer aus Hambergen befuhr die Querstraße und übersah die bevorrechtigte 65-jährige, die mit ihrem Pkw die Garlstedter Straße befuhr. Durch den seitlichen Zusammenstoß kippte der Pkw der Osterholzerin auf die Beifahrerseite und musste von der Feuerwehr Hambergen wiederaufgerichtet werden. Nach der Bergung aus dem Pkw wurde die Fahrerin in ein Bremer Krankenhaus eingeliefert. An beiden Pkw entstand Totalschaden.

Gleitschirmunfall

Holste. Glück im Unglück hatte ein 53-jähriger Hambergener, der am Samstagabend zu seinem ersten Gleitschirmflug vom Flugplatz in Holste aufbrechen wollte. Nachdem er von der Winde ausgeklinkt worden war, drückten plötzlich auftretende Abwinde den Schirm des 53-jährigen zu Boden. Er stürzte aus ca. vier Metern zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Der 53-jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen zur genauen Absturzursache laufen derzeit.

