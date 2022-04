Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Nächtlicher Vandalismus in der Obernstraße

Achim. In der Nacht auf Donnerstag trieb ein Randalierer sein Unwesen in der Obernstraße. Bei einer Fleischerei zerstach er drei Reifen eines dort geparkten Opels. Außerdem beschädigte er einen Bewegungsmelder und schmiss zu allem Überfluss noch ein Fahrrad um. Insgesamt entstand beträchtlicher Sachschaden durch den Unbekannten. Die Polizei Achim hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Hoher Schaden

Achim. Hoher Sachschaden entstand am Donnerstag kurz vor 17 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Am Schmiedeberg (L158). Eine 64-jährige Fahrerin eines Hyundais war auf der L158 unterwegs und verlor aus unbekannten Gründen plötzlich die Kontrolle über den Pkw, woraufhin sie von der Fahrbahn abkam und mit einem auf dem Parkstreifen abgestellten Ford kollidierte. Die Unfallfahrerin blieb unverletzt, der Gesamtschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf 10.000 Euro beziffert. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

Auto überschlägt sich auf der A27

Verden. Am frühen Freitagmorgen kam es gegen 1:30 Uhr zu einem folgenschweren Unfall auf der A27. Eine 35-Jährige war mit einem VW in Richtung Bremer Kreuz unterwegs, als sie in Höhe von Verden von der Fahrbahn abkam und sich mit ihrem Auto im Seitenraum überschlug. Der Wagen kam letztlich auf dem Dach zum Liegen. Bei dem Unfall erlitt die Frau leichte Verletzungen. Der Pkw musste abgeschleppt werden, der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Die Autobahnpolizei Langwedel geht von Übermüdung als Unfallursache aus.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Unfall auf der Bremer Straße - Kind schwer verletzt

Osterholz-Scharmbeck. Bei einem Auffahrunfall auf der Bremer Straße (L135) wurde am Donnerstag kurz vor 20 Uhr ein elfjähriges Kind schwer verletzt. Ein 43-jähriger Lada-Fahrer war auf der Bremer Straße in Richtung Garlstedt unterwegs. Als vor ihm eine 54-jährige Dacia-Fahrerin abbremste, um nach links in den Hamfährer Weg abzubiegen, reagierte der 43-Jährige zu spät und fuhr auf. Im Pkw des 43-Jährigen fuhr ein elfjähriger Junge mit. Das Kind erlitt durch die Wucht des Aufpralls schwere Verletzungen und musste aufgrund seiner Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die 54-jährige Frau erlitt leichte Verletzungen. Der verursachte Gesamtschaden an beiden Autos beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Neben der Polizei und dem Rettungshubschrauber befanden sich am Unfallort zudem zwei Rettungswagen, ein Notarztwagen sowie die Ortfeuerwehr Heilshorn. Die L135 musste für die Dauer der medizinischen Versorgung, der Fahrzeugbergung sowie der Unfallaufnahme bis Mitternacht voll gesperrt werden.

