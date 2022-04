POL-VER: +++ Motorrad Aktionstag unter dem Motto "Kaffee (und Kirche) statt Knöllchen" +++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Verkehrsunfälle haben für Motorradfahrer/innen oft schwere gesundheitliche Folgen und die Polizei hat in ihrer Verkehrssicherheitsarbeit das Ziel solche Unfälle zu verhindern. Hinlänglich bekannt ist, dass ein Motorrad keine Knautschzone hat und durch die schmale Silhouette auch die Sichtbarkeit für andere Verkehrsteilnehmer nicht immer richtig gut ist. "Oft ist der oder die Kradfahrer/in gar nicht Schuld an dem Unfall und dennoch kann jede und jeder so viel für die eigene Sicherheit tun " da sind sich Lena Bavendiek und Anika Wrede einig. Die beiden Polizistinnen sind in den Präventionsteams in den Polizeiinspektionen Diepholz und Verden/Osterholz für die Verkehrssicherheit zuständig und haben gemeinsam einen Aktionstag für Motorradfahrende geplant. Am 15. Mai 2022 wird das Ganze in Kooperation mit der Landesverkehrswacht, den Landkreisen und einigen anderen Partnern stattfinden. Ab 13:30 Uhr kann man auf dem Gelände von Steven's Bistro (Freesenstraße 3 in Martfeld) ein informatives Programm erwarten. Die Verkehrswacht wird Übungen aus Fahrsicherheitstrainings zeigen und man kann Gutscheine für solche Trainings vergünstigt erwerben und sogar welche bei einer Verlosung gewinnen. Eine Station mit Erste Hilfe Tipps, wie kann ich mein Motorrad richtig auf einem Anhänger sichern, was muss man beim Toten Winkel neben einem LKW beachten, ein Stand mit Motorradausrüstung und einige andere Angebote. "Wir haben ein vielfältiges Programm zusammengestellt und glauben, dass sich ein Besuch auf jeden Fall lohnen wird." sagen Bavendiek und Wrede. Das Motto "Kaffee statt Knöllchen" soll deutlich machen, dass es an dem Tag um Prävention auf Augenhöhe gehen soll. Es werden einige motorradfahrende Polizisten mit ihren privaten Krädern dabei sein, aber auch Polizei E-Motorräder. Natürlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt sein - bei Steven's Bistro gibt es nicht nur Kaffee, sondern auch diverse Speisen. "Starten möchten wir um 12 Uhr mit einem Motorradgottesdienst in der Maria-Magdalena Kirche in Thedingausen (Bürgerstraße 7)" erklären die beiden Organisatorinnen. Danach wird es gemeinsam mit den Krädern nach Martfeld weitergehen.

