POL-VER: Zukunftstag bei der Polizei Osterholz

In diesem Jahr konnten wieder viele Schülerinnen und Schüler ihren Zukunftstag bei der Polizei Osterholz verbringen. 40 Kinder zählte Detlev Frank, Kontaktbeamter der Polizei Osterholz, und seine Kolleginnen und Kollegen am Donnerstag auf der Polizeiwache an der Pappstraße.

An mehreren Stationen lernten die Schüler viele Dinge über die polizeiliche Arbeit. Sie erhielten spannende Einblicke in die Streifenwagen, in die Wache und in die Zellen im Gewahrsamsbereich. Neben der akribischen Arbeit der Kriminaltechnik, wo es insbesondere um die Spurensuche und -sicherung ging, zeigten die Beamten zudem robuste Festnahme- und Abwehrtechniken. Besonderes Highlight waren wieder einmal die Polizeihunde (Foto).

