Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Zukunftstag der Achimer Polizei++

Auch im diesem Jahr haben sich 22 Kinder im Alter von elf bis 15 Jahren am Zukunftstag der Achimer Polizei beteiligt. Aufgeteilt in zwei Gruppen, wurden den Kindern die Wache und der Zellenbereich gezeigt sowie die Ausrüstung der Streifenwagen und der Beamten erläutert. Zudem konnten die Jungen und Mädchen einiges über die Suche und Sicherung von Tatortspuren lernen und auch selbst ausprobieren. Spannende Einblicke in seine Arbeit lieferte Polizei-Diensthund "Alfons". Ein Vortrag über die Organisation der Polizei Niedersachsen und das Studium für den Polizeiberuf rundeten den Vormittag ab, der bei den meisten Teilnehmer*innen das Interesse am Polizeiberuf verstärkt haben dürfte.

