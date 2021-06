Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen - Versuchter Einbruch in Bäckerei

Badbergen (ots)

In der Zeit von Samstagabend (20 Uhr) bis Sonntagmorgen (05.40 Uhr) versuchten Unbekannte in eine Bäckerei an der Bahnhofstraße einzubrechen. Der oder die Täter beschädigten eine Nebeneingangstür, gelangten jedoch nicht in die Räumlichkeiten. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück, Telefon 05439/9690.

