Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Verkehrsunfallflucht auf Altenheimparkplatz

Melle (ots)

Auf dem Parkplatz eines Altenheims an der Henri-Dunant-Straße ereignete sich am Sonntag eine Verkehrsunfallflucht. Der betroffene Fiat 500 in weißer Farbe war von etwa 14 Uhr bis 18 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Bei der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug bemerkte die Besitzerin einen größeren Lackschaden im Bereich der Fahrertür, der Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Wer Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle unter 05422/920600.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell