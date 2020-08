Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Auf der Hugostraße wurde in ein leerstehendes Gebäude eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen haben unbekannte Täter im Inneren mehrere Türen aufgebrochen. Gestohlen wurde offensichlich nichts. Eine Zeugin hatte am Sonntag verdächtige Personen in dem Gebäude bemerkt. Der mögliche Tatzeitraum kann aber auch ein paar Tage länger zurückliegen. Die Polizei bittet unter der Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

Datteln:

Auf der Straße Theiheide sind unbekannte Täter zwischen Freitagabend und Samstagvormittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter kamen nach bisherigen Erkenntnissen über den Garten und hebelten dann eine Terrassentür auf. Gestohlen wurde offensichtlich nichts.

Auf dem Meisterweg wurde aus einer Garage Werkzeug (u.a. Multischleifer, Schlagbohrmaschine, Akkus) gestohlen. Anschließend versuchten der oder die unbekannten Täter offensichtlich ein Fenster des Wohnhauses aufzuheben, was allerdings misslang. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagabend und Samstagmorgen.

Gladbeck:

Auf der Luisenstraße sind unbekannte Täter zwischen Freitagabend und dem frühen Samstagmorgen ins Seniorenheim eingebrochen. Die Täter gingen zum Verwaltungsbüro und brachen dieses auf. Dann durchsuchten sie dort Schränke und Schubladen. Auch ein zweites Büro wurde durchsucht. Wie sich herausstellte, wollten die Täter offensichtlich noch weitere Türen aufbrechen, was aber nicht gelang. Ob und was gestohlen wurde, ist noch unklar.

Zwischen Samstagnachmittag und dem frühen Sonntagmorgen sind unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus auf der Kieler Straße eingebrochen. Die Täter hebelten eine Wohnungstür auf und durchsuchten dann Schränke und Schubladen. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen Schmuck und eine Spielekonsole.

Herten:

Auf der Heidestraße wurde am (frühen) Samstagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter schlugen eine Scheibe im Erdgeschoss ein und durchsuchten dann die Räume. Die Einbrecher flüchteten schließlich mit Bargeld.

Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus auf dem Eschenweg eingebrochen. Die Täter kamen nach bisherigen Erkenntnissen über die Terrassentür ins Haus, die sie zuvor eingeschlagen hatten. Anschliend wurden sämtliche Räume durchsucht. Die Täter konnten flüchten. Ihre Beute: Bargeld, Armbanduhren und ein Smartphone.

Marl:

Auf der Barkhausstraße wurde zwichen Sonntagnachmittag und Sonntagabend in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Wie die unbekannten Täter ins Treppenhaus kamen, ist unklar. Von dort aus hebelten sie eine Wohnungstür im Erdgeschoss auf und durchsuchten die Räume. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld und flüchteten vermutlich über die Terrassentür.

Recklinghausen:

Auf der Zechenstraße wurde am Wochenende in einen Lagerraum eingebrochen. Die unbekannten Täter nahmen beinahe das gesamte Inventar (LED-Leuchten und Leuchtmittel) im Wert von einigen tausend Euro mit. Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen Freitag- und Sonntagabend etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell