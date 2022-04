Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 30.04.2022

Polizeiinspektion Verden / Osterholz (ots)

Rasantes Fahrmanöver auf dem Parkplatz von Baalk Backbord

Dörverden. Am späten Nachmittag des 29.04.2022 fuhr eine 84-jährige Dörverdenerin in ihrem Mercedes mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit auf den Parkplatz von Baalk Backbord, überfuhr ein Kiesbett, wendete auf der dahinter befindlichen Wiese und stieß am Ende gegen ein Glaselement einer Werbereklame. Durch das Aufwirbeln der Kieselsteine wurde ein parkender Daimler aus dem Heidekreis beschädigt. Zudem wurde der Pfosten des Glaselements verbogen. Eine durch die Polizeibeamten alarmierte Rettungsdienstbesatzung stellte bei der 84-Jährigen gesundheitliche Probleme fest. Eine mögliche Fahruntüchtigkeit infolge einer Medikamentenbeeinflussung wird derzeit durch die Verdener Polizei geprüft. Bei dem Fahrmanöver entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 1750 Euro.

Diebstahl von E-Bikes

Achim. In der Nacht zu Freitag drangen unbekannte Täter in eine Garage in der Leipziger Straße ein und entwendeten von dort zwei hochwertige E-Bikes. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen und insbesondere Fahrzeuge beobachtet haben, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

Illegale Müllentsorgung

Oyten. In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagfrüh entsorgten noch unbekannte Täter mehrere Kubikmeter Bitumendachpappen mitten auf der Zufahrt zur Kläranlage Oyten/Ottersberg. Zudem wurden auch diverse leere Gasflaschen in den Seitenraum geworfen. Die Polizei bitte Zeugen, die verdächtige Personen und Fahrzeuge beobachtet haben, sich bei der Polizei Oyten unter 04207-911060 zu melden.

Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen BAB 27

Verden. Am Freitagmittag wurde durch die Langwedeler Autobahnpolizei auf der BAB 27, Fahrtrichtung Walsrode, ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw aufgenommen. Der 57-jährige Verursacher kam aufgrund unbekannter Ursache mit seinem Pkw vom Überholfahrstreifen auf den Hauptfahrstreifen ab und fuhr einem 68-jährigen Pkw-Fahrer mit Anhänger hinten auf. Das Fahrzeuggespann geriet daraufhin ins Schleudern, prallte gegen die rechte Schutzplanke und kam auf dem Überholfahrstreifen entgegengesetzt zur Fahrtrichtung zum Stillstand. Der Verursacher fuhr über mehrere Meter an der rechten Schutzplanke entlang. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die jeweiligen Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 25000 Euro. Für den Zeit-raum der Unfallaufnahme war der Seiten- und Überholfahrstreifen gesperrt. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fahrradfahrerin in Ritterhude-Ihlpohl

Eine 65-jährige Fahrradfahrerin aus Bremen ist am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall an der Ihlpohler Heerstraße in Ritterhude leicht verletzt worden. Ein 55-jähriger Mann aus Bremen wollte mit seinem Pkw von dem unter der Autobahn verlaufenden Pendlerparkplatz rückwärts auf die Ihlpohler Heerstraße auffahren und übersah dabei die Radlerin. Durch den Zusammenstoß kam die 65-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Am Fahrzeug entstand nur minimaler Schaden. Die Radlerin wurde vorsichtshalber in ein Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell