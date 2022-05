Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Einbrecher stehlen Silberbesteck ++ Unbekannte stehlen Jaguar und verunfallen ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Einbrecher stehlen Silberbesteck

Achim/Embsen. In der Nacht auf Sonntag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße Beekenende ein. Sie zerstörten die Verglasung eines Fensters und gelangten anschließend in das Haus, wo sie nach Wertgegenständen suchten. Mit aufgefundenem Silberbesteck flohen sie letztlich vom Tatort. Die Polizei Achim ermittelt wegen schweren Diebstahls. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Unbekannte stehlen Jaguar und verunfallen

Holste. In der Nacht auf Sonntag drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße Zum Neuen Moor ein. Im Haus erbeuteten sie den Fahrzeugschlüssel eines auf dem Hof geparkten Jaguars, mit dem sie anschließend davonfuhren. Die Flucht endete allerdings schon im rund 12 km entfernten Beverstedt. Die Unbekannten sind dort von der Beverstedter Mühlenstraße (L134) von der Fahrbahn abgekommen und auf einen Findling aufgefahren, so dass eine Weiterfahrt mit dem hochwertigen Wagen nicht mehr möglich war. Von den Unfallfahrern fehlt weiterhin jede Spur. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen in Holste und in Beverstedt sowie zur Fahrt im Jaguar XF, einer grauen Limousine, geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei Osterholz oder unter Telefon 04706/9480 bei der Polizei Schiffdorf zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell