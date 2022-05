Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Kind nach Fenstersturz verletzt

Verden (ots)

Am Montagvormittag gegen 10:15 Uhr stürzte ein dreijähriges Kind aus dem ersten Obergeschoss eines Hauses in der Fußgängerzone. Das Kleinkind befand sich mit seiner Mutter in einer Rechtsanwaltskanzlei über einem Bekleidungsgeschäft an der Großen Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kletterte der Junge unbemerkt auf eine Fensterbank und fiel anschließend aus dem Fenster. Glücklicherweise wurde das Kind zunächst von der Markise des darunter befindlichen Bekleidungsgeschäftes und anschließend von einem in der Fußgängerzone zufällig vorbeigeschobenen Kinderwagen abgebremst, bevor der Dreijährige letztlich auf die Pflasterung stürzte. Beamte der Polizei Verden befanden sich in unmittelbarer Nähe zu dem Geschehen und alarmierten den Rettungsdienst. Nach der Erstversorgung wurde das Kind zur Untersuchung und weiteren Beobachtung in eine Klinik gefahren. Derzeit geht man von leichten Verletzungen aus. Das Kind im Kinderwagen blieb unverletzt. Beschädigungen an Markise und Kinderwagen wurden zunächst nicht festgestellt. Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Hergang des Unfalls dauern an.

