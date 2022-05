Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Hoher Schaden bei Fahrerflucht am Facharztzentrum++Ausgelöster Brandmelder ruft Feuerwehr auf den Plan++

Landkreis Verden (ots)

Hoher Schaden bei Fahrerflucht am Facharztzentrum Verden. Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro ist am Montagmorgen bei einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Facharztzentrums an der Eitzer Straße entstanden. Gegen 10 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß geparkten Opel Astra Firmenwagen und verursachte daran einen erheblichen Schaden. Statt sich hinterher zu erkennen zu geben oder die Schadensregulierung einzuleiten, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht.

Ausgelöster Brandmelder ruft Feuerwehr auf den Plan Kirchlinteln. Aufgrund eines eingeschlagenen Feuermelders wurden am Montagmorgen Feuerwehr und Polizei in die Oberschule in der Schulstraße gerufen. Einen Brand entdeckten die Einsatzkräfte nicht. Unklar ist, wer den Feuermelder, der sich in einem Nebentrakt der Schule befindet, eingeschlagen hat. Die Polizei ermittelt wegen des Missbrauchs von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 04236/943370 an die Polizeistation in Kirchlinteln zu wenden.

Tiefstehende Sonne blendet Unfallfahrer

Achim. Beim Befahren der Feldstraße ist ein 24-jähriger Autofahrer am Montagnachmittag offenbar von der Sonne geblendet worden. Dadurch erkannte er zu spät, dass sein Vordermann, ein 68-jähriger Autofahrer, am Fußgängerüberweg in der Bergstraße anhielt, um einem Fußgänger das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Die Folge: der 24-Jährige fuhr auf das Heck seines Vordermanns auf und verursachte dadurch einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Der 68-jährige Fahrer klagte nach dem Zusammenstoß über Kopfschmerzen.

Auffahrunfall fordert hohen Schaden - Auto nicht mehr fahrbereit Oyten. Ein Auffahrunfall auf dem Oyterdamm blieb am Montagnachmittag glücklicherweise ohne Verletzte. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 15.000 Euro. Der Wagen des 56-jährigen Verursachers, ein Renault Captur, konnte nicht weiterfahren und musste abgeschleppt werden. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei hatte er ein vorausfahrendes Auto, dessen 33-jähriger Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste, zu spät bemerkt.

