POL-BI: Betrüger agiert über Telefon und Messaging-Dienst

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Ein Betrüger erlangte am Mittwoch, 16.03.2022, mittels Überweisungen Geldbeträge. Als vermeintlicher Sohn nutzte er die Hilfsbereitschaft einer Bielefelderin aus.

Gegen 13:00 Uhr erhielt eine Bielefelderin einen Anruf von einer ihr unbekannten Handynummer. Es meldete sich ein Mann, der behauptete ihr Sohn zu sein. Sein Handy sei defekt, deshalb rufe er mit der neuen Nummer an. Er bat die Bielefelderin um Hilfe, da er kurzfristig eine größere Menge Geld benötige, um eine Rechnung zu bezahlen. Die Angerufene überwies daraufhin die benannte Summe auf ein Konto, welches der vermeintliche Sohn ihr benannte. Am Folgetag bat der Betrüger - in diesem Fall über einen Messaging-Dienst - sie erneut einen Betrag, diesmal an eine andere Person, zu überweisen. Nachdem das Opfer dies erledigt hatte, kontaktierte sie ihren Sohn. Dabei fiel der Betrug auf.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

