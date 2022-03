Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Containerbrand auf Schulgelände

Lüdenscheid (ots)

Der Inhalt eines Containers an der Containersammelstelle auf dem Schulgelände der Adolf Reichwein Gesamtschule, brannte am frühen Freitagmorgen gegen 05:20 Uhr. Die eingesetzte Berufsfeuerwehr Lüdenscheid konnte den Brand in der Folge rasch löschen. Zur Brandursache können bisher keine Angaben gemacht werden. Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung durch Feuer. Der Schaden am Container wird auf ca. 500 Euro geschätzt. (schl)

