Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Fahranfänger verliert die Kontrolle - Wirtschaftlicher Totalschaden++68-jähriger Radfahrer verstirbt an der Unfallstelle++Seitliche Kollision mit Folgen - 3.500 Euro Schaden bei Verkehrsunfall...++

Landkreis Verden (ots)

Fahranfänger verliert die Kontrolle - Wirtschaftlicher Totalschaden Verden. Auf der Autobahn 27 bei Verden hat ein 19-jähriger Fahranfänger am Mittwochabend aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren und damit die Mittelschutzplanke touchiert. Beim Gegenlenken geriet der BMW des jungen Mannes ins Schleudern, stieß gegen die Außenschutzplanke und kam dann auf dem Überholfahrstreifen zum Stillstand. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der 19-Jährige musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

68-jähriger Radfahrer verstirbt an der Unfallstelle Kirchlinteln. Auf einer Radtour ist ein 68-jähriger Kirchlintler am Mittwochnachmittag plötzlich verstorben. Beim Befahren des Speckener Weges kam der Rentner aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Fahrrad zu Fall und stürzte hart zu Boden. Seine Begleiter leisteten sofort Erste-Hilfe, konnten den 68-Jährigen aber nicht mehr helfen. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Polizei leitete Ermittlungen ein.

Seitliche Kollision mit Folgen - 3.500 Euro Schaden bei Verkehrsunfall Kirchlinteln. Bei einer seitlichen Kollision von zwei Fahrzeugen am frühen Mittwochmorgen auf der Landesstraße zwischen Kirchlinteln und Schafwinkel ist ein Schaden von rund 3.500 Euro entstanden. Menschen kamen bei dem Zusammenstoß nicht zu Schaden. Ein 54-Jähriger, der mit einem Transporter von Kirchlinteln in Richtung Schafwinkel unterwegs war, wollte ein vorausfahrendes landwirtschaftliches Gespann überholen. Beim Ausscheren übersah er einen gleichaltrigen Pkw-Fahrer, der ihn im selben Moment ebenfalls überholen wollte.

Notorischer Dieb in Oyten unterwegs

Oyten. Gleich viermal bekam es ein 47-jähriger Oytener am Mittwoch mit der Polizei zu tun: Nachmittags stahl er aus einem Schuppen an der Sagehorner Straße Alkohol und wurde dabei von einem Bremer Polizeibeamten in seiner Freizeit beobachtet. Der Zeuge fuhr dem auf einem Fahrrad flüchtenden Dieb hinterher und verständigte über Notruf seine Niedersächsischen Kollegen. Eine Streifenwagenbesatzung der Oytener Polizei konnte den 47-Jährigen an seiner Wohnanschrift antreffen und das Diebesgut sicherstellen. Bei den Folgemaßnahmen stellten die Ordnungshüter zudem Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein Test am sogenannten Alkomaten bestätigte den Verdacht: 2,57 Promille zeigte das Testgerät an, woraufhin die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und weiteres Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet wurde. Auch eine Suche nach weiterem Diebesgut verlief erfolgreich, so konnten unter anderem ein bei einem Einbruch in die ehemalige Tennishalle gestohlenes Fahrrad und ein ebenfalls aus einem Diebstahl stammendes Glas Konfitüre aus einem Verkaufsstand in der Wohnung des 47-Jährigen gefunden werden. Nur wenige Stunden nach der Überprüfung wurde der notorische Dieb erneut auffällig, als er mit einem Stein eine Fensterscheibe der ehemaligen Tennishalle einwarf. Zu einem Eindringen kam es nicht, weil Anwohner den Mann störten und so von der weiteren Tatausführung abhielten. Nun ermittelt die Oytener Polizei auch, ob der 47-Jährige noch für weitere Straftaten in Oyten infrage kommt.

Wurde Altpapiercontainer vorsätzlich in Brand gesetzt? Oyten. In der Dorfstraße hat am Mittwochnachmittag ein mit Altpapier gefüllter Container gebrannt. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Oyten löschten den Brand und fanden Hinweise auf eine vorsätzliche Inbrandsetzung des Behälters, der bei dem Brand erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und sucht nach etwaigen Zeugen, die in Zusammenhang mit dem Brand sachdienliche Hinweise geben können. Anrufe nimmt die Polizeistation in Oyten unter Telefon 04207/911060 entgegen.

Auffahrunfall am Stauende bleibt ohne Verletzte Oyten. Aus Unachtsamkeit hat ein 24-jähriger Transporterfahrer am Mittwochmorgen auf der Autobahn 1 bei Oyten ein Stauende zu spät erkannt. Nahezu ungebremst fuhr er auf seinen Vordermann, einem 40-jähriger Hamburger in einem Mercedes, auf und verursachte dadurch einen erheblichen Schaden. Die Höhe wird von der Autobahnpolizei Langwedel mit rund 16.000 Euro angegeben. Menschen kamen bei dem Zusammenstoß nicht zu Schaden. Durch den Unfall kam es zu einem weiteren Rückstau, da zwei von drei Fahrstreifen durch die Unfallfahrzeuge vorübergehend blockiert wurden.

Auffahrrampen gestohlen

Walsrode. Von einem Tieflader, der auf dem Parkplatz Hamwiede-Nord neben der Autobahn 27 abgestellt war, haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei Auffahrrampen gestohlen. Die Rampen waren mit Spanngurten gesichert und wurden von den Täter mit einem mitgebrachten Werkzeug durchgeschnitten. Der Abtransport der Beute erfolgte mit Hilfe eines Fahrzeugs. Der Schaden beläuft sich auf circa 1.200 Euro. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell