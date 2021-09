Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unbekannte suchen Sportheim auf

Glan-Münchweiler (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschaffen sich Unbekannte gewaltsam Zugang in das Sportheim des TuS Glan-Münchweiler. Da im Innern des Gebäudes keine Wertgegenstände gelagert sind, verblieb es beim Sachaschaden im dreistelleigen Eurobereich. Hinweise auf den/die Täter erbittet die Polizei Kusel unter der Telefonnummer 06381/9190 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

