Bereich Osterholz:

Ritterhude

In der Freitagnacht kontrollierten Beamte der Polizei Osterholz in der Lesumstoteler Straße ein Kleinkraftrad. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 54-jährige Mann lediglich über eine Mofa-Prüfbescheinigung und nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt, die für das Kleinkraftrad erforderlich ist. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Osterholz-Scharmbeck

Am Freitagmittag gegen 11.00 Uhr hat sich in der Hauptstraße in Osterholz-Scharmbeck ein Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person ereignet. Ein 41 Jahre alter Mann aus Osterholz-Scharmbeck ist mit seinem Opel auf der B74 in Richtung Osterholz-Scharmbeck gefahren und musste verkehrsbedingt anhalten. Ein dahinterfahrender 52 Jahre alter Mann aus Hamburg hat dies zu spät bemerkt und ist mit seinem VW aufgefahren. An beiden Fahrzeugen ist Sachschaden entstanden. Durch den Aufprall hat sich der Fahrzeugführer des haltenden Opel leicht verletzt.

Lilienthal

Am Freitagnachmittag gegen 16.40 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht bei einer Tankstelle in der Worphauser Landstraße. Beim Anfahren hat ein Worpsweder mit seinem Transporter den stehenden VW einer 65-jährigen Frau touchiert. Obwohl er auf den Zusammenstoß aufmerksam gemacht wurde, verlässt der 71 Jahre alte Mann die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden sowie seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Unfallverursacher konnte durch Beamte der Polizei Osterholz angetroffen und kontrolliert werden. Neben eines Strafverfahrens wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle wurde ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, da der Fahrzeugführer zudem noch unter Alkoholeinfluss stand. Der Alcotest ergab einen Wert von 0,7 Promille, so dass aufgrund der Unfallverursachung der Führerschein des Mannes sichergestellt wurde.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel:

Datum: 06.05.2022, 18:27 VU-Ort: BAB 27, RF Walsrode, km 56 (Kurz vor dem Bremer Kreuz) Am Freitagabend überholt ein 26-Jähriger Autofahrer einen schwarzen Kompaktwagen auf der A27 in Richtung Walsrode kurz vor dem Bremer Kreuz, als dieser in Mitten des Überholvorgangs plötzlich ebenfalls den Fahrstreifen nach links wechselt. Der 26-Jährige musste daraufhin mit seinem Neuwagen nach links ausweichen und stieß dabei gegen die Leitplanken. Es kommt zum Unfall mit Sachschaden. Der schwarze Kompaktwagenfahrer, der ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten ausscherte, entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Autobahnpolizei Langwedel unter 04232-945990 zu melden.

Bereich Achim:

Blender. In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagfrüh drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Alten Dorfstraße in Blender ein und entwendeten Schmuck. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Achim unter der 04202-9960 zu melden.

Achim.

Am Freitagnachmittag gegen 14:00 Uhr befuhr eine 52-jährige Bremerin mit ihrem Pkw die Uphuser Heerstraße und wollte nach rechts auf einen Kundenparkplatz abbiegen. Sie übersah einen in gleicher Richtung auf dem Fahrradweg fahrenden, 61-jährigen, E-Bike-Fahrer aus Achim. Beim Zusammenstoß stürzte der E-Bike-Fahrer und verletzte sich zum Glück nur leicht. Zudem entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Achim.

In den frühen Morgenstunden des 07.03.2022 stellten Zeugen gegen 03:15 Uhr in der Straße Am Freibad einen verunfallten Motorroller fest. Von dem Fahrzeugführer fehlte jede Spur. Später wurde bekannt, dass der Roller zuvor am Bahnhof in Achim entwendet wurde. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl bzw. zum anschließenden Unfall geben können werden gebeten sich bei der Polizei in Achim unter der 04202-9960 zu melden.

Bereich Verden:

Stadtgebiet Verden. Unfall zwischen Radfahrern Am 06.02.2022 gegen 13.20 Uhr befuhr ein 12-jähriger Radfahrer die Straße Am Alten Pulverschuppen und hielt dabei sein Handy in der Hand. Durch die Nutzung des Handys war er abgelenkt und bemerkte die entgegenkommende Radfahrerin (61 Jahre) nicht. Es kam zum Zusammenstoß wodurch die Radfahrerin stürzte und sich verletzte. Sie wurde mit dem Rettungswagen dem Krankenhaus zur ambulanten Behandlung zugeführt. Die Unfallursache Ablenkung durch Handynutzung stellt auch für Radfahrer ein ordnungswidriges Verhalten dar und ist zudem mit erhöhtem Verletzungsrisiko verbunden.

