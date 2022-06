Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220601 - 0575 Frankfurt-Sachsenhausen: Straßenraub

Frankfurt (ots)

(fue) Eine 81-jährige Geschädigte war am Dienstag, den 31. Mai 2022, gegen 19.15 Uhr, zu Fuß durch die Metzlerstraße unterwegs. Dort wurde sie von einem Unbekannten nach einem Geldautomaten in der Nähe gefragt. Als die Frau ihm keinen Automaten in der Nähe nennen konnte, griff der Täter nach der Handtasche der Geschädigten und riss sie der Frau aus den Händen, die sich dabei zwei Finger verletzte. Der Täter floh über die Metzlerstraße in unbekannte Richtung. Die Handtasche der Geschädigten konnte im Rahmen der Nahbereichsfahndung aufgefunden werden. Aus der Geldbörse wurde ein Bargeldbetrag in Höhe von rund 450 EUR entwendet.

Täterbeschreibung:

30-40 Jahre alt und etwa 185 cm groß. Mitteleuropäisches Erscheinungsbild, schlank, sprach gebrochenes Deutsch mit amerikanischem Akzent. Bekleidet mit einer dunklen Baseballkappe, einem beigen, ärmellosen Shirt, einer beigen, ¾ langen Hose und Sneakern mit hohem Schaft.

