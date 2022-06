Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220601 - 0574 Frankfurt/Frankfurter Berg: Verkehrsunfallflucht - Zeugensuche

Frankfurt (ots)

(fue) Der 20-jährige Nutzer eines E-Scooters und der Führer eines Sattelzuges standen am Dienstag, den 31. Mai 2022, gegen 16.45 Uhr, in dieser Reihenfolge vor der Rotlicht zeigenden Ampel an der Kreuzung Homburger Landstraße/Berkersheimer Weg. Als die Ampel auf Grünlicht umschaltete, fuhr der Fahrer des Sattelzuges an und erfasste den Scooterfahrer, der dabei schwer verletzt wurde. Ohne anzuhalten setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt in Richtung Bonames fort. Der 20-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem 12. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511200 in Verbindung zu setzen.

