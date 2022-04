Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Straßenbahnführerin geschlagen

Ludwigshafen (ots)

Am 07.04.2022, gegen 21:40 Uhr, fuhr eine Straßenbahnführerin die Linie 6 kommend von der Kaiser-Wilhelm-Straße in Richtung Berliner Straße. In Höhe der Kreuzung wollte sie die Weichen stellen, da diese für ihre Fahrstrecke inkorrekt waren. Deshalb verließ sie die Fahrerkabine. Hierbei stellte sie einen unmittelbar im vorderen Bereich sitzenden jungen Mann fest, der seine Beine auf dem gegenüberliegenden Sitz abgelegt hatte. Als sie ihn aufgefordert habe, die Beine vom Sitz zu nehmen, sei er aggressiv geworden, aufgestanden und habe sie mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Hinzueilende Zeugen schafften es nicht, ihn zu ergreifen, weshalb er in unbekannte Richtung flüchten konnte. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Etwa 25-30 Jahre, circa 1,70 m, dunkle kurze schwarze Haare, dunkle Kleidung. Die 46-jährige Straßenbahnführerin wurde durch den Rettungsdienst versorgt.

Wer Angaben zu dem unbekannten Täter geben kann wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell