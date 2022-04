Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fußgänger auf Parkplatz angefahren

Ludwigshafen (ots)

Am 07.04.2022, gegen 16:40 Uhr, parkte ein 58-Jähriger zunächst mit seinem Auto auf dem Parkplatz eines Garten Marktes in der Oderstraße, wollte dann aber aufgrund des starken Regens die Parkposition wechseln. Beim rückwärtsfahren in Schrittgeschwindigkeit ertönte das Signal des Rückwärtswarnsystems. Daraufhin bremste er sofort, rutschte jedoch mit dem Fuß aufgrund der nassen Schuhsohle ab, rollte daraufhin weiter rückwärts und fuhr den hinter seinem Auto befindlichen 54-jährigen Fußgänger an. Dieser stürzte auf den Boden und verletzte sich. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

