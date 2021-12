Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Täter auf frischer Tat gefasst - zahlreiche Graffiti - Schmierereien aufgeklärt

Gera (ots)

Am 07.12.2021 wurde durch einen Zeugen eine Gruppe junger Erwachsener dabei beobachtet, wie diese offensichtlich unerwünscht und unerlaubt einen Fahrscheinautomaten und eine Umzäunung in Gera mit Graffiti - Schmierereien zu schmücken gedachten. Durch den unmittelbar ausgelösten Polizeieinsatz konnte die Gruppierung gestellt werden. Im Zuge dessen räumte der polizeibekannte Beschuldigte seine Tat ein. Er schmierte nicht zum ersten Mal seinen "TAG", ein individuell genutzter Schriftzug, an fremdes Eigentum. Durch anschließende Ermittlungen konnten insgesamt sechszehn weitere Taten bekannt gemacht werden. Somit erhalten die, durch die Schmierereien geschädigten Privatpersonen und Unternehmen nun auch die Möglichkeit, Schadensersatzansprüche gegen den Verursacher geltend zu machen.

