Feuerwehr Drolshagen

FW Drolshagen: Kinderfeuerwehr der Stadt Drolshagen gegründet

Bild-Infos

Download

Drolshagen (ots)

Angebot für Kinder von 6-10 Jahre

Seit dem 1. Dezember ist die Feuerwehr der Stadt Drolshagen um eine Abteilung reicher: coronabedingt nur in kleinem Kreis und unter Auflagen fand am vergangenen Mittwochabend der Startschuss für die neue Kinderfeuerwehr im Drolshagener Land statt.

Dirk Nebeling als Leiter der Feuerwehr freute sich mit Bürgermeister Uli Berghof über diesen wichtigen Schritt: "Wir haben hier neben der Jugendfeuerwehr einen weiteren wichtigen Grundstein für die Zukunftssicherung der Einsatzabteilung gelegt. Es ist fantastisch, dass sich neben einigen Feuerwehrleuten auch viele neue Helferinnen und Helfer engagieren wollen."

Neben Dennis Lütticke als neu ernanntem Stadtkinderfeuerwehrwart und seinem Vertreter Michael Schmidt sowie Svenja Stahlhacke sind Christina Bieker, Sarah Dransch, Verena Gipperich, Matthias Kakuschki, Christina Lütticke, Andrea Schmidt, Kathrin Schröder, Julia Stahl und Tanja Theile im Team der Betreuerinnen und Betreuer.

Zukünftig können Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren in der Kinderfeuerwehr mitmachen. Im Mittelpunkt steht weniger die klassische Feuerwehrarbeit, vielmehr werden Freundschaft und Spaß mit einem spielerischen Bezug zur Feuerwehr das Programm für die monatlichen Termine in den Feuerwehrhäusern in Drolshagen und Iseringhausen bestimmen.

Insgesamt stehen 21 Plätze zur Verfügung. Interessierte können sich gerne bei Dennis Lütticke per Telefon (ab 16 Uhr 0151 11942135) oder per E-Mail (kinder@feuerwehr-drolshagen.de) melden.

Original-Content von: Feuerwehr Drolshagen, übermittelt durch news aktuell