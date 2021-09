Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte- Notlandung eines Ultraleichtflugzeug

Warendorf (ots)

Am 19.09.2021, gegen 13:18 Uhr, befand sich ein Ultraleichtflugzeug (ULF) auf dem Landeanflug zum Flughafen Berdel in Telgte. Bei dem Anflug setzte nach jetzigem Ermittlungsstand aufgrund eines technischen Defektes der Motor aus. Der Pilot entschied sich auf einer angrenzenden Wiese zu landen, was ihm gelang. Es entstand kein Personen- und Sachschaden. Das ULF wurde im Anschluss wieder zum Flughafen transportiert.

