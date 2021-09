Polizei Warendorf

POL-WAF: Neubeckum, mutmaßlicher Einbrecher löste Alarm aus

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 19. September 2021, um 00:43 Uhr, meldete sich ein Sicherheitsdienst bei der Polizeileitstelle, der einen Betrieb in Neubeckum fernüberwacht. In der Videoüberwachung wurde eine Person erkannt, die sich auf dem Betriebsgelände der Deutschen Bahn an einem Materialcontainer zu schaffen machte. Die alarmierten Polizeikräfte aus Beckum trafen auf einen 30-jährigen Neubeckumer, der in einem Rucksack Einbruchswerkzeug mitführte. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann hier noch keinen Diebstahl vollenden konnte. Es ist aber nicht auszuschließen, dass er vorher bereits an anderer Stelle tätig war. Der Mann wurde nach Feststellung der Personalien entlassen. Das Werkzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell