Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel- K3- Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Warendorf (ots)

Am 18.09.2021, gegen ca. 15:15 Uhr, befuhr ein 20 Jähriger aus Everswinkel mit seinem Pkw die K3 von Warendorf in Richtung Everswinkel. In Höhe des dortigen Ponyhofes kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf stieß er mit seinem Pkw gegen einen Baum. Dadurch wurde er schwer verletzt. Er musste durch Rettungskräfte aus dem Fahrzeug befreit werden. Im Anschluss wurde er einem Krankenhaus in Münster zugeführt. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen stehen derzeit noch aus. Die Fahrbahn der K 3 musste für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt werden. Sie dauerte bis zur Bergung des Fahrzeuges bis 17:23 Uhr an. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 4500 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell