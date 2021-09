Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf- Versammlungen in den Gemeinden Oelde, Beckum und Dolberg

Warendorf (ots)

Die am 18.09.2021 geplanten Versammlungen am Samstagnachmittag in Oelde, Beckum und Ahlen- Dolberg sind friedlich verlaufen. Es handelte sich um die Versammlung "Rettungskette für Menschenrechte von der Nordsee bis zum Mittelmeer". Für den Kreis Warendorf waren hier die benannten Gemeinden als Versammlungsort maßgebend. Die Veranstaltungen verliefen über den Zeitraum von ca. 11:30 Uhr bis 13:50 Uhr. In Dolberg nahmen ca. 50 Personen, in Beckum ca. 180 Personen und in Oelde 120 Personen teil. Die Versammlung verlief störungsfrei und friedlich.

