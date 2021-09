Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg. VW angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein blauer VW Kombi ist am Donnerstag (16.09.2021) in Oelde-Stromberg angefahren und beschädigt worden - der Unfallverursacher geflüchtet.

Das Auto stand gegen 07.00 Uhr am Fahrbahnrand der Wadersloher Straße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr auf der Wadersloher Straße Richtung Stromberger Straße. Beim Vorbeifahren an dem VW touchierte er das Auto und beschädigte es so auf der Fahrerseite.

Hinweise zu dem Verursacher bitte an die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

