Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt, betrunken gegen geparkten Pkw gefahren

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 19. September 2021, gegen 03:20 Uhr, stieß die Besatzung eines Streifenwagens auf dem Weg zu einem Einsatz in Drensteinfurt auf einen Verkehrsunfall. Auf dem Ahlener Weg war der 20-jährige Fahrer eines grünen VW Lupo aus Drensteinfurt offensichtlich gegen einen am Straßenrand geparkten, schwarzen Peugeot aus Coesfeld gefahren. An beiden Fahrzeugen war Sachschaden entstanden. Als die Beamten den Unfall aufnahmen, stellten sie fest, dass der Drensteinfurter unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein musste er an Ort und Stelle abgeben und ein Ermittlungsverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell