POL-PDTR: Polizeiliche Kriminalstatistik der PI Baumholder für 2021

Morbach (ots) - Die Polizeiinspektion Morbach bewertet die Entwicklung der Kriminalität im Kalenderjahr 2021 in der Einheitsgemeinde Morbach, der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf und Teilen der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues (Gemeinden Kleinich und Hochscheid) durchweg positiv. Nach wie vor lebt es sich relativ sicher in der Region. Nach Aus- und Bewertung der polizeilichen Kriminalstatistik können aufgeführte ...

mehr