Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: BMW im City Parkhaus gerammt - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Wer hat sich am Dienstag im City Parkhaus in der Löwenstraße aufgehalten? Die Polizei sucht Zeugen, die helfen können, eine Unfallflucht aufzuklären. Zwischen 11:20 Uhr und 14:30 Uhr wurde ein grauer 5er BMW, auf dem Parkdeck 2, von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt. Als der Halter zu seinem Auto zurückkam, entdeckte er die "Bescherung": eine Beschädigung an der vorderen Stoßstange und in Höhe des Kühlergrills. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Vom Verursacher war weit und breit nichts mehr zu sehen. Bislang gibt es keine Hinweise auf das Fahrzeug oder den Fahrer. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |elz

