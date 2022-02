Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht in Olsbrücken

Olsbrücken (ots)

Am 15. Februar ist es um 9.45 Uhr in Olsbrücken in der Hauptstraße (Bundesstraße 270) zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Dabei fuhr vermutlich ein LKW in Richtung Kaiserslautern und beschädigte das Dach eines Wohnhauses. Der Unfallverursacher setze seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aufgrund der Dachhöhe geht die Polizei davon aus, dass es sich beim dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen LKW oder den Anhänger eines LKW handeln muss. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 zu melden.|cst

