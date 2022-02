Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: psychisch erkrankter Mann randaliert am Göttenbach-Gymnasium in Idar-Oberstein/Weierbach

Zu einem Einsatz mit starken Kräften der Polizeiinspektion Idar-Oberstein sowie hiesiger Kriminalinspektion kam es am 08.02.2022 gegen 08:30 Uhr am Gymnasium in Idar-Oberstein, Stadtteil Weierbach, Schulzentrum "Auf der Bein". Ein der Polizei bereits aus der Vergangenheit mehrfach bekannter, psychisch erkrankter Mann, randalierte dort auf dem Gelände sowie im Gebäude des Gymnasiums. Einem Lehrer wurde von dem 38jährigen Mann zweimal grundlos vor dem Schulgebäude ins Gesicht geschlagen, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Hiernach ging der Täter, welcher nach derzeitigen Erkenntnissen obdachlos ist, in das Schulgebäude hinein, beschädigte eine Fernsehanlage und entnahm einen Feuerlöscher von der Wand. Diesen nutzte er allerdings nicht. Im Anschluss verließ der Mann, welche keinerlei gefährliche Gegenstände oder Waffen mitführte, das Gebäude wieder. In der Folge warf die Person mit einem Stein eine Scheibe eines geparkten PKW ein und konnte schlussendlich am Sportplatz ohne Gegenwehr durch die Beamten in Gewahrsam genommen werden. Der Randalierer wurde umgehend der Psychiatrie des Klinikum Idar-Oberstein vorgestellt und verblieb dort zur weiteren Behandlung. Der Schulbetrieb konnte während des Einsatzes der Polizei normal weiterlaufen. Eine Gefährdung für die Schüler sowie weitere Personen, welche sich auf dem Schulgelände oder im Gebäude befanden, fand nicht statt.

