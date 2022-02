Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kennzeichendiebstahl

Idar-Oberstein (ots)

Am Donnerstag, dem 03.02.2022, kam es gegen 13:00 Uhr in der Hauptstraße im Ortsteil Oberstein zum Diebstahl eines hinteren Kennzeichens. Das Kennzeichen war zuvor an einem grauen 5er BMW (älteres Modell) angebracht. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781/561-0 in Verbindung zu setzen.

