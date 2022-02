Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht - Wer hat den Zettel geschrieben?

Kaiserslautern (ots)

Bereits am Donnerstag, 03. Februar hat die Polizei in der Gabelsbergerstraße eine Unfallflucht aufgenommen. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug zwischen 16:45 Uhr und 22 Uhr in der Gabelsbergerstraße auf Höhe der Hausnummer 39 abgestellt. Als er zu seinem Wagen zurückkam stellte er einen Schaden an der Frontstoßstange links fest. An seiner Heckscheibe fand der Mann einen Zettel auf dem ein Kennzeichen sowie der Satz "ist dir um 20:05 reingramt" stand. Aufgrund des Wortlautes geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem Urheber um einen Zeugen der Unfallflucht handelt. Da dieser bislang nicht ermittelt werden konnte, bittet die Polizei darum, dass sich der Zeuge bitte auf der Polizeiinspektion in der Gaustraße meldet. Weitere Zeugen, die Hinweise geben können, werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

