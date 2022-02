Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Raub auf Tankstelle und Apotheke - Zeugen gesucht

Am Mittwochabend kurz vor 22 Uhr bedrohte ein unbekannter männlicher Täter die Angestellte einer Tankstelle in Ramstein. Mit einer Sturmhaube maskiert und einem 30 cm großem Messer in der Hand verlange der Unbekannte von der 30-jährigen Mitarbeiterin, die Kasse zu öffnen. Die Angestellte flüchtete in einen Lagerraum und alarmierte die Polizei. Der Täter entfernte sich zu Fuß in Richtung Ortskern von Ramstein. Bei dem Überfall trug der Täter eine hellblaue Jeans, eine schwarze Kapuzenjacke mit drei weißen Steifen (vermutlich der Marke Adidas), schwarze Sneakers, eine schwarze Mütze und eine schwarze Sturmhaube. Die Angestellte beschrieb den Täter darüber hinaus als hellhäutig und circa 1,70 Meter groß. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Am Donnerstagmittag wurde eine Apotheke in Queidersbach Tatort eines Raubes. Nach Darstellung der Angestellten betrat der bislang unbekannte Täter um 14.15 Uhr die Apotheke in der Hauptstraße. Dabei hielt er ein Messer in die Richtung der Mitarbeiterin und verlangte Geld. Den Polizeibeamten sagte die 31-Jährige, dass der Täter circa 1,70 bis 1,75 Meter groß war. Der Täter hatte eine kräftige Statur. Er war mit einer schwarzen Adidas Trainingsjacke, schwarzem Schal, schwarzer Mütze mit roten Streifen, dunkler Hose und schwarzen Schuhen bekleidet. Eine mitgeführte Tüte war durchsichtig, hatte rote Griffe und trug die rote Aufschrift "Schuhmarke". Auch in diesem Fall führte eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nicht zum Aufgreifen des Täters. Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich bei aufgrund der Personenbeschreibung und der Art der Tatausführung um denselben Täter handeln könnte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 zu melden.

